В УКРОПе назвали визит замгенпрокурора в суд применением "тяжелой артиллерии" выборочного правосудия

В деле Геннадия Корбана Генеральная прокуратура решила применить тяжелую артиллерию выборочного правосудия.

Об этом на своей странице в Faceboook сообщил народный депутат Украины, один из лидеров УКРОПа Виталий Куприй, комментируя информацию о том, что сегодня заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Столярчук посетил еще до начала работы учреждения Печерский райсуд столицы, где должны рассматривать жалобу защиты лидера УКРОПа на его незаконное задержание.

По его словам, в суде чиновник ГПУ требовал принять против Корбана заведомо неправосудное решение и применить к нему меру пресечения в виде ареста.

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Он напомнил, что согласно статье 126 Конституции Украины независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины. Влияние на судей в любой способ запрещается.

«Таким образом Юрий Столярчук совершил преступление, предусмотренное статьей 376 Уголовного кодекса Украины и должен ответить за это перед законом. Не реагировать на такой беспредел я не могу, поэтому направил соответствующие заявления заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе и в Национальное антикоррупционное бюро Украины", – сообщил Куприй.

Напомним, сегодня журналисты ТСН случайно засняли, как заместитель Генерального прокурора Юрий Столярчук утром, за час до открытия учреждения, заходит в здание Печерского суда. Председатель Печерского райсуда Руслан Козлов уже был на рабочем месте в это время.

Журналисты ТСН позвонили непосредственно Юрию Столярчуку и пытались взять комментарий, но услышав вопрос о цели пребывания в Печерском суде заместитель Генерального прокурора бросил трубку.