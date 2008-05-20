Криль увидел как Тимошенко реализует рейдерский проект

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), председатель политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что приостановка приватизационных процессов дает шансы продать Одесский припортовый завод и другие объекты государственной собственности при необходимости и за реальную цену, а не в угоду кулуарным договоренностям определенных политических сил.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Я продолжаю настаивать на том, что в условиях политического кризиса, многочисленных нарушений законодательства и действующей Конституции продажа государственного имущества – это безответственность и преступление. Люди, которые способствовали этому, должны нести ответственность, вплоть до уголовной», – убежден И.КРИЛЬ.

Он отметил, что распоряжение Кабинета министров от 16 мая о передаче себе полномочий от Фонда госимущества на управление пакетами акций ряда государственных предприятий – «это следующая часть реализации рейдерского проекта ТИМОШЕНКО по захвату Фонда госимущества».

«Поняв, что ОПЗ и «Полтаваоблэнерго» потеряны, премьер делает попытки завладеть предприятиями через контроль над их менеджментом», – заметил депутат.

И.КРИЛЬ уверен, что приватизационный процесс в Украине должен возобновиться только после утверждения в Верховной Раде программы приватизации.