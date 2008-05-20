Шпек считает, что украинские чиновники ездят в Брюссель ради суточных

Бывший представитель Украины при Европейском Союзе Роман ШПЕК считает, что нынешние украинские государственные чиновники рассматривают рабочие поездки в Брюссель как возможность получить дополнительную заработную плату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на круглом столе “Опыт интеграции стран Центральной и Юго-Восточной Европы в ЕС и Украина”, который состоялся сегодня в помещении Дипломатической академии.

“Мне кажется, что поездки в Брюссель рассматриваются нашими госчиновниками как возможность получить дополнительную заработную плату. Приезжают 40 человек, 6 работают, остальные – не знают, что делать. Но все 50 долларов суточных получат”, - сказал Р.ШПЕК.

По словам дипломата, украинские делегации во время проведения переговоров с представителями стран-членов Евросоюза часто руководствуются не четкими директивами по тем или иным важным вопросам, а в основном декларациями, которые не всегда являются реальными и понятными для европейских партнеров.

Он заметил, что в Украине очень слабо осуществляется организация и координация деятельности органов власти, министерств и ведомств, отдельных должностных лиц в рамках реализации государственной евроинтеграционной политики.

Он отметил, что такой бюрократизм и отсутствие четкой позиции значительно тормозят реализацию евроатлантических стремлений Украины, становятся фактором недоверия и осторожности со стороны ЕС.

Говоря о путях оптимизации деятельности украинских ответственных лиц относительно евроинтеграции, Р.ШПЕК посоветовал им в своих действиях по планированию и организации работы брать пример с европейских партнеров.