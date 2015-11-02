Нардеп Куприй подал ходатайство о взятии Корбана на поруки

16:08, 02 ноября 2015
Политика
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Народный депутат, один из лидеров УКРОПа Виталий Куприй подал ходатайство в Новозаводской суд Чернигова об избрании задержанному Геннадию Корбану меры пресечения в виде взятия на поруки.

Куприй / Фото УНИАН

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Вместе с соответствующими жалобами мы подаем ходатайство об освобождении Корбана под личные обязательства народных депутатов. Вместе со мной Андрей Денисенко и Валентин Дидыч", – написал политик.

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Напомним, в 16 часов в Новозаводском районном суде Чернигова должно начаться судебное заседание по избранию Корбану меры пресечения.

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