Александр Мороз: На фоне действий Президента Кучма кажется законопослушным демократом

УНИАН задал несколько вопросов Александру Морозу.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ НАРАБОТКИ СЕКРЕТАРИАТА – ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АВТОРИТАРИЗМА Александр Александрович, в парламенте должна быть создана парламентская комиссия по внесению изменений в Конституцию. Считается, что этой комиссии предстоит согласовать общий законопроект конституционных изменений, которыми фактически будет осуществлен переход к парламентской модели. Парламентская Украина – это была Ваша личная мечта. Поэтому Вы, наверное, будете приветствовать осуществление этих намерений?

Парламент может создать такую комиссию. Это его право. Что будет предметом ее внимания – не знаю. Если проект, в отношении которого уже есть заключение КС, то работа комиссии логична.

Могут быть и другие проекты, но они предусматривают больший срок их воплощения. Он определен ХIII разделом Конституции. В прошлом созыве Верховной Рады была возможность завершить (в свое время согласованную с Виктором Ющенко и другими) политическую реформу, приняв изменения в Конституцию в сентябре-октябре 2007 года. Переговоры с депутатами разных фракций позволяли надеяться, что к концу мая хватит 300 голосов для результативного решения (иначе терялся срок каденции). Противники изменений в Конституцию в угоду Виктору Ющенко подали этот факт как подтверждение расширения коалиции неправовым путем. Ложь была запущена как инструмент, чтобы не допустить демократических перемен.

Все, что было потом и что имеем в результате, вы знаете.

Я никогда не пропагандировал идею парламентской республики. Украина к такому уровню демократии еще не доросла. Сначала нужно отработать модель парламентско-президентской республики, приобрести опыт внедрения такой модели, баланса властей, разграничения бизнеса и власти, а затем (при необходимости) думать о другой модели.

Видели ли Вы наработки конституционных изменений Секретариата Президента? Как Вы оцениваете их?

Видел в Интернете (если это они). Это юридическое оформление авторитаризма, приблизительно то, что в 2000 году предлагал Леонид Кучма.

Кажется, сейчас СПУ и СДПУ(о) находятся в таком как бы объединительном процессе. Многие политологи относятся к таким перспективам довольно скептично. Нет харизматичных лидеров, есть шлейф несимпатичных поступков руководителей этих политсил. Скажите, лично Вы отказались бы от первого номера в предполагаемом объединенном избирательном списке? И кто, по-вашему, мог бы быть “эффективным лицом” объединенных левых?

Об объединительном процессе речь не идет. И я много раз об этом говорил. Да, работает координационный совет, в который входит свыше десяти партий левого направления, периодически проводятся общие акции. Но это лишь координация действий – о создании левой мегасилы не идет речь. Мне кажется, что эта тема искусственно подогревается, причем теми силами, которым такой блок дал бы «второе дыхание» за счет более сильных. У СПУ всегда было и будет собственное лицо, собственная политическая позиция.

Мы проводим консультации с разными политическими силами по конкретным вопросам политической жизни. С СДПУ(о) в том числе. Но ни о каком объединении ни разу речь не шла.

Известно, что в СПУ должны были пройти праймериз – опрос для определения самых популярных партийцев. Состоялись ли они? Если да, то с какими результатами?

На внеочередном съезде мы рассмотрели результаты социологического замера доверия активистам партии (кроме председателя СПУ). Рейтинг выстроился приблизительно так: Валентина Семенюк, Станислав Николаенко, Василий Цушко. Тайное голосование на съезде подтвердило этот логический ряд.

Людей, стоявших у руля власти, мы обычно спрашиваем об ошибках. Анализируя свой политический путь, не сожалеете ли о своих кадровых решениях? Например, что опирались на Рудьковского, что взяли в список Василия Волгу? Что не сумели мотивировать и оставить в партии Юрия Луценко?

В политических процессах и партийной работе не всегда намерения или кадровые решения полностью совпадают с результатами. Это закономерность. Следует иметь еще в виду, что партии по определению (не бизнес-проекты) формируются из людей по убеждениям. Они приходят в партию, а не «подбираются». Именно поэтому имею по правило опираться на организацию, а не на отдельных ее членов. Бывает, что отдельные из них не выдерживают груза ответственности. Некоторые и в партию идут, маскируя свои намерения, доминирование каких-то конъюнктурных целей, как это случилось, скажем, с последними из двух вами упомянутых персонажей.

Не жалеете ли о своих политических выборах? Сначала – что поддержали Оранжевую революцию? Потом, что стали спикером и частью большинства с Партией регионов?

Стратегической целью партии (и потребностью общества) было изменение системы власти и изменение ее персонального состава. В 2004 году это можно было обеспечить лишь привлечением к голосованию за изменения в Конституцию фракции НУ, управляемой Виктором Ющенко. Ему было поставлено условие – голосовать за изменения в Конституцию, после этого он может рассчитывать на поддержку социалистов как кандидат в Президенты.

Были и другие условия. О них Виктор Ющенко «забыл», но за реформу проголосовал. Теперь борется с ней.

Так что позиция социалистов была не конъюнктурной, а обусловленной потребностями Украины, ее перспективой. Подобное наблюдалось и при создании Антикризисной коалиции.

Волокиту с коалицией демократических сил нужно было прекратить. На сегодняшних взаимоотношениях В.Ю. и Ю.Т. можно увидеть причину несоздания той коалиции. Ведь мотивы поведения фигурантов процесса не изменились. Я их видел изнутри. И «предательств» никаких там не были. Социалисты были правы, тем более – с политической точки зрения. ПР, НУ и БЮТ – одинаковы для социалистов. Об этом мы и говорили на выборах 2006 года, а не о создании коалиции в каком-то конкретном формате.

Это, кстати, и ответ на фразу, что якобы мы были «частью большинства с Партией регионов». Нет, мы были просто субъектом коалиции.

Я НИ РАЗУ НЕ ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО КУЧМА “ЗАКАЗАЛ” ГЕОРГИЯ Сейчас происходит, скажем так, реабилитация экс-президента Кучмы... Он становится популярным среди журналистов. По-вашему – почему так?

Такой тенденции не замечал. Просто на фоне действий нынешного Президента Леонид Кучма кажется законопослушным демократом. Но это другая грань характеристики...

Александр Александрович, Вы всегда были сторонником порядка – в партийной жизни, в государстве. Ситуация с руководством Фонда госимущества, наверно, выгодна СПУ. Ведь Валентина Семенюк остается в центре событий. Что вы думаете о ситуации вокруг назначения руководителя Фонда?

Я думаю, что нужно придерживаться Конституции и защищать интересы государства. Валентина Семенюк это и делает.

Противоположную позицию занимает руководство правительства. Это создает конфликтную ситуацию. ФГУ – не структура правительства. Это нужно знать. Премьеру – тоже.

Виделись ли Вы после парламентских выборов с Президентом?

По TV...

Недавно был объявлен приговор убийцам Гонгадзе. Как Вы оцениваете это дело с высоты прошедших лет? Правда этого дела кажется сложнее, чем утверждение “Кучма заказал Георгия”. У вас не изменился взгляд на то дело?

Вы должны были бы заметить, что я ни разу не заявлял: «Кучма заказал Георгия». Он и зависимые от него люди, прикрываясь его влиянием, по-дурацки заботились о «чести мундира». Тем самым из уголовного сделали политическое дело международного уровня.

А источник дела – банальный, примитивный. Он смог использовать определенные черты характера Леонида Кучмы, созданную им систему безответственной и безнаказанной власти, против которых не смогли выстоять правда, закон и мораль. Цена этому всему несопоставимо тяжела – жизнь порядочного, интересного, талантливого, молодого человека, горе его матери и семьи. А еще – смерть нескольких должностных лиц, так или иначе причастных или к делу, или в связи с его попутными деталями попавших в поле зрения общественности.

Беда в том, что поныне идет манипулирование высокими материями, используются всевозможные спекуляции, имитация следствия, чтобы продолжалась прежняя практика беспокойства о «мундире»...

А нужно всего-навсего немного – приобщить к делу (на основе уже проведенных экспертиз) записи Николая Мельниченко и поставить все точки на «і». Не по поводу того, как удалось ему сделать записи, а что именно им зафиксировано. Без ответа на вопрос о юридической ответственности заказчиков, организаторов и исполнителей преступления это дело и дальше будет позорной отметиной современной власти в Украине, позором государства.

ПЕРЕД ПОЛИТИКАМИ ГРЕХОВ НЕ ИМЕЮ Как Вы думаете, перестал ли наш нравственный Президент быть нравственным под грузом властных полномочий? Способна ли Юлия Владимировна быть политиком-творцом? Что вы о них думаете?

Не люблю морализаторства, потому что оно всегда неискреннее...

Нравственность нельзя потерять под воздействием властных полномочий. Если так случается, то это значит, что нехватка морали и совести просто скрывалась.

То же можно сказать и о творческих признаках. Аморальный человек может быть разве что творцом зла.

И последнее об этом... Нужно быть очень осторожным при использовании таких тонких категорий, помня грибоедовское: «А судьи кто?» Слишком много желающих примерять судейскую мантию...

Способна ли, на Ваш взгляд, Партия регионов, если бы она оказалась при власти, уберечь суверенитет Украины, а не сдавать его разными более или менее утонченными экономическими путями известному соседу? При власти были и есть разные политические силы. А суверенитет все уменьшается... Почему так? Потому что суверенитет – конкретная вещь. И относить нужно его к ощущению свободы конкретным человеком, ощущение каждым собственного, гарантированного государством достоинства.

Есть ли в политике люди, перед которыми Вы хотели бы извиниться? поблагодарить?

Перед политиками грехов не имею. Благодарить могу разных, даже недругов. Потому что все отношения в этой, не совсем порядочной сфере – наука, обогащение практическим опытом, который заменить ничем нельзя.

Сейчас и отдельные социологи, и журналисты говорят, что перед Украиной стоит угроза “просвещенной” диктатуры. Разделяете ли Вы такие опасения?

Каждая страна (и Украина тоже) должна чувствовать опасность такой угрозы. Тем более, не очень «просвещенной». Диктатура всегда перерождается в зло, в репрессии, в бедствия людей.

Поэтому мы, социалисты, и боремся за демократию, за право человека творить власть, контролировать ее, защищая тем самым право оставаться человеком.

Над интервью работала Лана Самохвалова (ответы А.Мороз подготовил в письменном виде)