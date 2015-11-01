В СБУ утверждают, что Корбана никто не похищал
По словам пресс-секретаря СБУ, "все происходило в рамках действующего законодательства".
Прес-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявляет, что лидера "Украинского объединения патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана никто не похищал.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.
"Никто никого не похищал", - заявила Гитлянская.
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По ее словам "все происходило в рамках действующего законодательства".
В то же время прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявил, что на следователей оказывается давление.
Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Геннадия Корбана заявлял, что действия представителей Генпрокуратуры и СБУ по задержанию лидера "УКРОПа" у него дома можно классифицировать как похищение.