В СБУ утверждают, что Корбана никто не похищал

Прес-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявляет, что лидера "Украинского объединения патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана никто не похищал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

"Никто никого не похищал", - заявила Гитлянская.

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По ее словам "все происходило в рамках действующего законодательства".

В то же время прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявил, что на следователей оказывается давление.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Геннадия Корбана заявлял, что действия представителей Генпрокуратуры и СБУ по задержанию лидера "УКРОПа" у него дома можно классифицировать как похищение.