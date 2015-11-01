Корбана вывезли из следственного управления ГПУ

01:13, 01 ноября 2015
Политика
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Лидера партии УКРОП Геннадия Корбана доставили в СИЗО СБУ.

Корбана вивезли зі слідчого управління ГПУ / ТСН.ua

Об этом сообщает ТСН.ua.

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По информации корреспондента с места событий, машины, которые привезли Корбана в управление, покинули территорию. Из следственного управления ГПУ в Киеве его доставили в СИЗО СБУ.

Напомним, 31 октября в офисе УКРОПА состоялся обыск, Геннадия Корбана задержали.

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