Корбана вывезли из следственного управления ГПУ

Об этом сообщает ТСН.ua.

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По информации корреспондента с места событий, машины, которые привезли Корбана в управление, покинули территорию. Из следственного управления ГПУ в Киеве его доставили в СИЗО СБУ.

Напомним, 31 октября в офисе УКРОПА состоялся обыск, Геннадия Корбана задержали.