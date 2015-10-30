Партия "Видродження" прошла в Днепропетровский горсовет
Политическая партия «Видродження» преодолела 5%-ный барьер на выборах депутатов Днепропетровского городского совета и гарантированно получит представительство в нем.
Об этом сообщают в Днепропетровском городском штабе политической силы.
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«На основании данных протоколов районных территориальных избирательных комиссий, партия «Видродження» набирает более 5% голосов и, соответственно, может рассчитывать на не меньше четырех депутатских мандатов в горсовете», – заявили в штабе политсилы.
«Несмотря на постоянное давление, применение административного ресурса и попытки фальсификаций результатов выборов, на отказ в регистрации партии «Видродження» и регистрацию клонов, наша политическая сила получила значительную поддержку избирателей и преодолела пятипроцентный барьер», – подчеркнули в городском штабе «Видродження».