Партия "Видродження" прошла в Днепропетровский горсовет

Об этом сообщают в Днепропетровском городском штабе политической силы.

Читайте такжеПорошенко: впервые в местных советах Донецкой и Луганской областей будут представлены проевропейские партии

«На основании данных протоколов районных территориальных избирательных комиссий, партия «Видродження» набирает более 5% голосов и, соответственно, может рассчитывать на не меньше четырех депутатских мандатов в горсовете», – заявили в штабе политсилы.

«Несмотря на постоянное давление, применение административного ресурса и попытки фальсификаций результатов выборов, на отказ в регистрации партии «Видродження» и регистрацию клонов, наша политическая сила получила значительную поддержку избирателей и преодолела пятипроцентный барьер», – подчеркнули в городском штабе «Видродження».