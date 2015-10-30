Московский суд начал заседание по мере пресечения для директора украинской библиотеки
20:15, 30 октября 2015Политика
1692 0
Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение ходатайства следствия о мере пресечения для директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной.
Суд начал заседание по избранию Шариной меры пресечения / УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание суда началось в 21:00 по московскому времени.
Шарину, пристегнутую наручником к сотруднику полиции, завели в зал суда.
Читайте такжеЗащита директора Библиотеки украинской литературы в Москве требует её немедленного освобождения
"Суд должен во всем разобраться, эта история не может длится так долго, без конца, должно быть какое-то решение", - подчеркнула она.
Шарина заявила, что ожидает от суда справедливости.
"Рассчитываю сейчас на справедливость. Я ничего не совершила противоправного. Я в этом уверена", - сказала она.
Читайте такжеВ Москве хотят расформировать Библиотеку украинской литературы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter