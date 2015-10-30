Московский суд начал заседание по мере пресечения для директора украинской библиотеки

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание суда началось в 21:00 по московскому времени.

Шарину, пристегнутую наручником к сотруднику полиции, завели в зал суда.

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"Суд должен во всем разобраться, эта история не может длится так долго, без конца, должно быть какое-то решение", - подчеркнула она.

Шарина заявила, что ожидает от суда справедливости.

"Рассчитываю сейчас на справедливость. Я ничего не совершила противоправного. Я в этом уверена", - сказала она.

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