Московский суд начал заседание по мере пресечения для директора украинской библиотеки

20:15, 30 октября 2015
Политика
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Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение ходатайства следствия о мере пресечения для директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной.

/ УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание суда началось в 21:00 по московскому времени. 

Шарину, пристегнутую наручником к сотруднику полиции, завели в зал суда.

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"Суд должен во всем разобраться, эта история не может длится так долго, без конца, должно быть какое-то решение", - подчеркнула она. 

Шарина заявила, что ожидает от суда справедливости.

"Рассчитываю сейчас на справедливость. Я ничего не совершила противоправного. Я в этом уверена", - сказала она.

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