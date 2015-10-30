Гройсман рассказал, почему сокращение числа депутатов будет эффективным для работы Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в ходе заседания Конституционной комиссии.

«Мы с вами получили несколько петиций от президента, которые будут вам розданы для обработки», - сказал Гройсман и добавил, что в частности речь идет о возможности лишения депутата мандата за три пропуска заседаний, а также об уменьшении количества депутатов Верховной Рады до 100 человек.

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По его словам, «с точки зрения количества депутатов, то нам есть над чем работать». «Я думаю, что уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины, кстати, так как мы сделали - уменьшение количества депутатов местных советов, - может положительно повлиять на повышение качества работы украинского парламента», - сказал Гройсман и заметил, что это дискуссионный вопрос.

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По его мнению, количество депутатов должно быть таким, чтобы была возможность эффективно представлять украинский народ в парламенте и эффективно выполнять обязанности.

Председатель ВР призвал участников заседания Конституционной комиссии ознакомиться с содержанием петиций, а позже во время заседаний в тематических группах обсудить этот вопрос.