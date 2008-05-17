Янукович отказал Тимошенко

Партия регионов будет настаивать на принятии собственных изменений в Конституцию, а не предложенных другим силами. Об этом сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью “5-у каналу”.

"Мы никогда не будем обслуживать интересы других политических сил, тем более наших оппонентов. Мы будем идти с предложением изменений в Конституцию, наработанными Партией регионов", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как напоминает “Украинская правда”, раньше лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что внесет проект изменений в Конституцию, который будет иметь "консолидированную поддержку парламента".

14 мая один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Блок Юлии Тимошенко может согласиться на досрочные парламентские выборы в обмен на принятие изменений в Конституцию Украины. "Если оппозиция поставит условие, что мы поддержим Конституцию (изменения в Конституцию от БЮТ), но за это мы хотим досрочные выборы, мы готовы будем на это пойти, чтобы Конституция была сбалансирована и опять не было перекосов в ту или другую сторону", - сказал А.ТУРЧИНОВ.