Конституционный совет еще успеет подготовить Конституцию

Заседание Национального конституционного совета состоится в начале июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она уточнила, что заседание должно состояться в период с 5 по 10 июня.

Сейчас, по ее словам, продолжается интенсивная работа по доработке концепции. В частности, планируется проведение ряда круглых столов, в частности, совместно с известными законодательными институтами.

М.СТАВНИЙЧУК также выразила уверенность, что Конституционный совет успеет подготовить изменения в Конституцию и внести их на рассмотрение парламента еще на текущей сессии, которая будет продолжаться до середины июля.

Также заместитель главы Секретариата Президента сообщила, что в ближайшее время в Украину прибудут специалисты Венецианской комиссии, которые совместно с Национальным конституционным советом будут работать над внесением изменений в Основной Закон. Об этом она договорилась во время сегодняшней встречи с секретарем Венецианской комиссии Джанни БУКИККИО.

При этом М.СТАВНИЙЧУК отметила важность использования международного опыта при подготовке изменений в Конституцию.