Семенюк говорит, что может полностью заплатить за ФГИУ: ”это - не деньги”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Госказначейству разблокировать счета Фонда госимущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщила глава ФГИ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Президент дал поручение на СНБО разблокировать счета», - сказала она.

По ее словам, в случае, если счета разблокированы не будут, «правоохранительные органы поработают над этим вопросом».

Кроме того, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сообщила, что нашла выход получения средств и при заблокированных счетах.

«Я нашла выход: я возьму кредит, перекрою – и все будет нормально… Мне под мое имя кредит дается, я беру как физическое лицо», - заявила она, уточнив, что берет кредит в Украинском банке.

По ее словам, чтобы перекрыть все затраты Фонда, нужно 1 млн. 243 тыс. грн. «Это мизер, это не деньги», - считает В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО .

Она также отметила, что Президент не признает другого главы ФГИ, кроме нее.