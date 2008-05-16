Ющенко попенял политикам за эгоизм и коррумпированность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает главным препятствием в развитии страны неадекватность политикума общественным потребностям.

Об этом говорится в Послании Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого напечатан в газете “Голос України” (№92 от 16 мая).

“Главным препятствием для полноценного продвижения страны является разрозненность, эгоизм, пренебрежительность, законсервированность и коррумпированность политикума, который неадекватно отображает запросы общества и не успевает за его развитием”, - констатирует В.ЮЩЕНКО, добавляя, что последствиями непрозрачных действий политиков, несовершенной политической реформы, постоянной борьбы за полномочия стали напряжение и противостояние в государственной власти.

“Разбалансированность государственного аппарата, отсутствие эффективного распределения властей вместе с анахроническим характером отношений «центр - регионы», масштабная коррупция являются основными угрозами для страны и ее граждан”, - констатирует Президент.

Так, отмечает он, несмотря на рост, экономике недостает стратегии реформ, в ней до сих пор отсутствуют реальные структурные изменения. “При пассивности исполнительной власти национальное хозяйство остается неконкурентным и энергорасходным”, - добавляет В.ЮЩЕНКО.

При этом, по его словам, торговая политика остается пассивной, а негативное сальдо внешней торговли товарами в 2007 году превысило 11 млрд. долларов.

В своем послании в парламент Президент отмечает, что уже наступило время остановить неистовство политической борьбы. “Она превращена в фарс, что не только дискредитирует вас и всю власть, но и глубоко деморализует общество”, - подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

Поэтому он призывает политиков “отбросить политические страхи и оставить избирательные расчеты”, потому что именно этого требуют люди.

“Народ дал все возможности для спокойной работы парламента. Условия созданы - я поддерживал и буду поддерживать каждое продуктивное и конструктивное решение Верховной Рады”, - заявляет В.ЮЩЕНКО, добавляя, что он полагается на парламентское большинство. “Вы взяли на себя ответственность власти. Наступило время выполнить все взятые обязательства - от одобрения каждого пункта коалиционного соглашения до принятия Программы действий правительства”, - подчеркивает он.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Президент не смог лично обратиться в парламент со своим ежегодным посланием из-за блокирования парламентской трибуны представителями фракции БЮТ, которая входит в правящую парламентско-правительственную коалицию. Депутаты от БЮТ требовали сначала рассмотреть в ВР проекты законов, направленных на преодоление инфляции, и кадровые вопросы, в частности, относительно председателя Фонда государственного имущества Украины.

В.ЮЩЕНКО назвал причины блокирования “надуманными”, отметил, что в истории Украины это беспрецедентный случай, когда парламентское большинство, которое отвечает за работу парламента, само ее и блокирует, и заявил, что парламентско-правительственная коалиция должна взять на себя ответственность за происходящие процессы.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не видит альтернативы демократической коалиции, но в дальнейшем будет действовать достаточно жестко, поскольку, по ее словам, происходит саботаж решений Кабмина. Она напомнила, что взяла обязательство за 5-6 месяцев избавиться от инфляции. «Но четыре месяца идет полное блокирование работы правительства», - заявила премьер, также отметив: “Я не буду больше наблюдать за тем, как растворяются в воздухе те считанные гривны и копейки людей, которые съедаются инфляцией вследствие того, что борются с правительством, борются со мной лично, готовясь к следующим выборам Президента».