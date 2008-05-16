БЮТ готов опять пойти навстречу НУ-НС

Фракция блока Юлии Тимошенко готова утвердить программу госприватизации до рассмотрения вопроса об изменении руководства ФГИУ.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он сообщил, что вопрос об изменении руководства ФГИУ должен рассматриваться на следующей пленарной неделе.

По его словам, политическая сила, взявшая на себя ответственность, должна иметь достаточно полномочий, чтобы отвечать за все, что происходит в стране. Он также отметил, что программа госприватизации уже рассмотрена в профильном комитете ВР и поэтому может выноситься на рассмотрение сессионного зала.

«Поставлено условие: программа приватизации – потом изменение руководства. Пожалуйста, мы не против, мы идем навстречу в этом вопросе», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В то же время, по его словам, неуместно говорить о внесении изменений в бюджет до изменения руководства Фонда госимущества. «Как можно внести изменения в бюджет, если у нас минус 9 млрд. по приватизации, поскольку заблокирован Фонд госимущества?», - сказал лидер фракции БЮТ.