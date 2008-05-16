Криль решил, что Тимошенко прислушалась к его критике

Политическая партия “Единый Центр” приветствует инициативу правительства о приостановлении возможности погашения задолженности за коммунальные услуги в счет возвращенных вкладов «Сбербанка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом сказал народный депутат Украины (фракция НУ-НС), председатель “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ, комментируя заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА о приостановлении возможности погашения задолженности за коммунальные услуги в счет возвращенных вкладов «Сбербанка».

Он напомнил, что “Единый Центр” обращал внимание на то, что население не желает платить за коммунальные услуги, потому что им пообещали компенсировать это выплатами «Сбербанка». «В результате предприятия, предоставляющие эти услуги, приближаются к черте банкротства. А соответственно – люди, которые там работают, рискуют остаться без заработка, потому что на выплату им зарплаты нет денег», – отметил депутат.

«Приятно, что правительство во главе с Ю.ТИМОШЕНКО начало прислушиваться к той критике, в частности и со стороны “Единого Центра”, которая не стихает вокруг его деятельности. Это дает надежду на то, что БЮТ прекратит вносить деструктив в работу коалиции и сосредоточится на выработке общей позиции демократических сил в решении неотложных экономических вопросов», - считает он.