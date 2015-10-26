Международная миссия наблюдателей положительно оценивает работу ЦИК на местных выборах

Об этом говорится в заявлении о предварительных выводах и результатах Международной миссии по наблюдению за выборами (ММНВ).

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"Центральная избирательная комиссия работала в целом коллегиально, соблюдая все установленные законодательством сроки принятия своевременных мер для обеспечения надлежащего функционирования органов, ответственных за организацию и проведение выборов", - отмечается в заявлении.

В то же время международные наблюдатели отмечают, что подорвали доверие к территориальным избирательным комиссиям случаи принятия решений в зависимости от политических предпочтений, уклонения от открытого обсуждения во время заседаний, произвольного принятия решений, а также злоупотребления полномочиями со стороны некоторых территориальных избиркомов.

Наблюдатели отмечают, что сложность закона о выборах вызвала беспокойство и повлияла на его исполнение со стороны членов избирательных комиссий. "Некоторые собеседники высказывали подозрения относительно коррупционной составляющей при распределении должностей в участковых избирательных комиссиях. Этот факт вызывает вопрос о честности и непредвзятости также таких комиссий", - отмечается в заявлении.