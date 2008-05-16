Верховная Рада еще раз попробует завестись

Представители Блока Юлии Тимошенко в который раз заявили, что будут блокировать трибуну, если антиинфляционный пакет не будет поставлен на повестку дня первым.

Председатель фракции БЮТ Иван Кириленко критикует требование коалиционного партнера НУНС придерживаться коалиционного соглашения и сначала рассмотреть закон о Кабинете Министров: «Это оттягивание времени, это промедление! Пусть и дальше галопирует инфляция! Пусть дальше правительство будет не результативным! Пусть дальше правительство будет неэффективным!»

Позиция же «Нашей Украины – Народной самообороны» остается неизменной: сначала нужно рассмотреть законопроект о Кабмине, который уже прошел первое чтение.

Представитель этой фракции Руслан Князевич считает, что против закона о Кабмине «выступают те, кто его не читал».

«Там нет никаких вещей, о которых так громко говорится, которые возвращали бы власть Президенту. Ко второму чтению подавляющее количество норм выхолощено. Нельзя так просто закрыть на это глаза. Согласно временному регламенту, пока не закончено рассмотрение вопроса, другие вопросы не могут рассматриваться», – отмечает представитель НУНС.

Блок Юлии Тимошенко блокирует парламентскую трибуну с начала недели, требуя принятия пакета антиинфляционных законопроектов.

Радио Свобода