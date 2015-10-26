Датские наблюдатели положительно оценивают ход голосования, но отмечают факты подкупа избирателей

Об этом УНИАН сообщил пресс-координатор "SILBA" Андрей Бендтсен.

"Пока результаты в целом положительные на момент закрытия избирательных участков. Избирательные комиссии на местных выборах выглядели хорошо оснащенными и хорошо подготовленными. Однако было зафиксировано несколько проблемных инцидентов возможного подкупа голосов", - сообщил Бендтсен.

"SILBA" представляет крупнейшую национальную делегацию на местных выборах в Украине. В состав делегации входит 31 наблюдатель. Все они граждане Дании. На выборах их сопровождают 24 украинских переводчика. Делегация разделена на 14 команд, которые осуществляют наблюдение на 150 избирательных участках.

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"SILBA" способствует продвижению демократии в восточной Европе. Организация была основана в 1994 году и активно приобщалась к демократическим процессам в странах Балтии.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всего 33 международных наблюдателя из Дании.

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Ранее УНИАН сообщал, что в день голосования в органы внутренних дел поступило 470 сообщений о нарушениях во время выборов, 54 из которых – о подкупе избирателей. В частности, в столице зафиксировано 15 сообщений о подкупе избирателей, в Полтавской области – 9, в +Закарпатье – 8, в Одесской – 6, в Черниговской области – 4, в Донецкой, Киевской и Черкасской областях – по 2 таких случая.