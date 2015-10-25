Рада намерена принять закон для проведения выборов в Мариуполе и других городах 15 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко», руководитель избирательного штаба «БПП «Солидарность» Игорь Кононенко.

Он отметил, что завтра состоится заседание Совета коалиции, на котором будет инициирована наработка законопроекта о проведении выборов в Мариуполе и в других городах, где они не состоялись.

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Кононенко напомнил, что согласно нынешнему законодательству, есть два варианта выборов - очередные и внеочередные. “Мы планируем и настаиваем на том, чтобы выборы все же состоялись в Мариуполе и в других городах на востоке, и это должно быть урегулировано в законодательстве”, - подчеркнул Кононенко.

По его убеждению, “на ближайшей пленарной неделе (3-6 ноября - УНИАН), и мы этот законопроект выработаем и примем в первом чтении и в целом. И позиция наша в том, чтобы в дату второго тура выборов мэров - это 15-е число следующего месяца, выборы в тех городах, где не состоялись, должны состояться, и граждане должны избрать своих депутатов на местах”.

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На уточняющий вопрос, возможно ли внеочередное заседание парламента, Кононенко ответил, что не видит такой необходимости, тем более, что многие депутаты из разных фракций задействованы в избирательном процессе на местах, и, как минимум, до среды, 28 октября, они будут работать в избирательных штабах в регионах.