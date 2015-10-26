Выборы в Красноармейске признаны не состоявшимися - ОПОРА

Об этом сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».

«В 21:30 Красноармейская городская территориальная избирательная комиссия собралась на заседание. Они проголосовали за то, чтобы признать выборы не состоявшимися. Председатель комиссии отказался подписываться под этим решением, однако за это проголосовали большинство членов», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Красноармейске пропала печать теризбиркома

Ранее сообщалось, что в Красноармейске Донецкой области городская избирательная комиссия приняла напечатанные ранее в типографии бюллетени, но не передала их в участковую комиссию.