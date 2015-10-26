Выборы в Красноармейске признаны не состоявшимися - ОПОРА
00:23, 26 октября 2015Политика
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Избирательная комиссия в Красноармейске Донецкой области признала выборы не состоявшимися.
Упаковки с избирательными бюллетенями, Красноармейск / фото: УНИАН
Об этом сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».
«В 21:30 Красноармейская городская территориальная избирательная комиссия собралась на заседание. Они проголосовали за то, чтобы признать выборы не состоявшимися. Председатель комиссии отказался подписываться под этим решением, однако за это проголосовали большинство членов», – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Красноармейске Донецкой области городская избирательная комиссия приняла напечатанные ранее в типографии бюллетени, но не передала их в участковую комиссию.
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