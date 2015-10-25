Красноармейский избирком пока не начал передачу бюллетеней участковым комиссиям - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Краматорске заявил заместитель руководителя областного управления МВД Андрей Аносов

По его словам, Красноармейская милиция готова обеспечить охрану членов участковых комиссий, которые будут доставлять бюллетени на избирательные участки.

«Буквально 5 минут тому назад я созванивался с руководителем Красноармейского городского отдела милиции. Милиция готова выполнить свою обязанность. Но городская избирательная комиссия пока не принимала решение о выдачи бюллетеней участковым комиссиям. Более того, заседание комиссии пока не открыто – не явились все члены», - сообщил заместитель руководителя областной милиции.

По его словам, с точки зрения логистики, доставку бюллетеней на все участки можно осуществить за 45 минут.

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В то же время начальник облуправления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook, что в Красноармейске милиция обеспечит охрану при перевозке бюллетеней на участки.

"В городской отдел милиции Красноармейска обратился председатель Красноармейской городской избирательной комиссии Олег Смаль с просьбой обеспечить охрану при транспортировке избирательных бюллетеней на избирательные участки и охрану общественного порядка в помещениях для голосований. Личный состав горотдела приведен в готовность", - написал он.

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Вместе с тем, эксперты ставят под сомнение легитимность проведения выборов в Красноармейске.

«Законность выборов в Красноармейске должен установить суд, а легитимность таких выборов под большим вопросом. Нельзя говорить о том, что все жители города получат право реализовать свое право на выбор», - подчеркнул руководитель Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины.

Как сообщалось, избирательные участки в Красноармейске сегодня утром не открылись. Территориальная избирательная комиссия приняла решение, что местные выборы в Красноармейске не состоятся в связи с невозможностью использовать бюллетени, которые изготовлены на «ФЛП Городецкая».

Красноармейская городская избирательная комиссия решила не передавать бюллетени на избирательные участки и признать их такими, с использованием которых не может проводиться голосование на выборах депутатов Красноармейского городского совета и городского головы.

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В то же время Центральная избирательная комиссия сегодня во второй половине дня отменила решение Красноармейской городской избирательной комиссии и обязала ее немедленно передать бюллетени участковым избирательным комиссиям и организовать голосование в Красноармейске.

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ЦИК также обязала Донецкую военно-гражданскую администрацию, Красноармейский городской совет, Красноармейскую городскую избирательную комиссию уведомить жителей города о возможности принять участие в местных выборах.