"УКРОП" ожидает хороших результатов на местных выборах - Симанский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал член политического совета партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Дмитрий Симанский.

"Мы можем говорить о том, что мы покажем очень хорошие результаты в городе Днепропетровске и Днепропетровской области. Я вам скажу больше - для нас защитить наши результаты, показать убедительные результаты, наконец, добиться победы на Днепропетровщине, - это очень важно", - заявил Симанский.

В этой связи он отметил, что "сейчас на фоне реальной угрозы реванша, который нам предлагает и президентская партия и Опоблок, который фактически с ней блокируется, для нас очень важно, как в Сталинграде, остановить этот реванш. И я убежден, что в Днепропетровске мы его остановим".

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"У нас очень хорошие партийные организации, построенные во многих регионах нашей страны. У нас очень хорошие результаты в Запорожье, в Черновцах, во Львове, в Ивано-Франковске, в Полтаве, в Кременчуге, в Кировограде", - подчеркнул Симанский.

Также он выразил надежду, что партия будет иметь хорошие результаты в Киевской области.

"Наше государство, наше общество сдали еще один экзамен на демократию. Граждане сдали лучше, власть традиционно сдала хуже, но выборы состоялись. Мы этим довольны. Хочу подчеркнуть, что для нашей партии это один из очень важных этапов партийного строительства", - заявил Симанский.

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В этой связи он заявил, что партии удалось выполнить абсолютное большинство поставленных задач. Симанский проинформировал, что "УКРОП" является партией, которая выдвинула третью по количеству численность кандидатов в депутаты всех уровней. Он выразил надежду, что у партии есть все перспективы создать очень мощную партийную сеть и дальше заниматься политической партийной деятельностью.

Вместе с тем он заявил, что во время голосования были многочисленные факты нарушений избирательного законодательства. "В большинстве случаев это происходило со стороны представителей власти. Партий, которые входят в так называемый пул провластных сил, и в частности "Блока Петра Порошенко "Солидарность". Нарушения мы фиксировали еще до дня голосования, там многочисленные факты подкупа, злоупотребления админресурсом. Каждый из вас знает о так называемых «письмах счастья» от Кличко", - заявил Симанский.