В Днепропетровске лидирует "УКРОП", на выборах мэра Филатов побеждает Вилкула - экзит-полл

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла SOCIS.

При этом лидером в списке кандидатов на пост мэра Днепропетровска стал Борис Филатов от "УКРОПа" с 39,1% голосов.

Кроме того, судя из динамики рейтинга на пост мэра города, также лидирует Филатов, на втором месте - Александр Вилкул от "Оппозиционного блока".

Председателя всеукраинской общественной организации «Гражданская сила» Загида Краснова поддержали 11,9% избирателей, члена «Блока Петра Порошенко» Максима Куриного - 5,8%, представителя ВО «Батькивщина» Алексея Чеберду - 2,5%.

У других кандидатов на пост мэра Днепропетровска менее 2% голосов поддержки.

Также за партию "УКРОП", согласно данным экзит-пола, проголосовали 31,7% выборцев, на втором месте - "Оппозиционный блок" с результатом в 30,1%.

Стоит отметить, что исследование проводилось в день выборов на выходе из 76 избирательных участков.

Всего было опрошено 4085 избирателей.