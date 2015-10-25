На выборах в Киевсовет побеждает "БПП Солидарность" с 28,3% - экзит-полл КИУ
20:43, 25 октября 2015Политика
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На выборах в Киевсовет побеждает "БПП Солидарность" с 28,3%, у "Самопомочи" 10,3%.
"БПП Солидарность" лидирует в столице / Фото УНИАН
Об этом свидетельствуют данные exit-poll, проведенные «Социальным мониторингом» по заказу Комитета избирателей Украины.
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По данным этого опроса, в ВО «Батькивщина» 10,1%, в ВО «Свобода» - 9,7%, у партии «Единство» - 8,5%.
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