На выборах в Киевсовет побеждает "БПП Солидарность" с 28,3% - экзит-полл КИУ

Об этом свидетельствуют данные exit-poll, проведенные «Социальным мониторингом» по заказу Комитета избирателей Украины.

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По данным этого опроса, в ВО «Батькивщина» 10,1%, в ВО «Свобода» - 9,7%, у партии «Единство» - 8,5%.