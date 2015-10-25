Администрация президента дала указание занизить результат "УКРОПа" в Киеве – Корбан

Об этом заявил Геннадий Корбан в эфире телемарафона «Радио Свобода» и «Еспресо.TV».

«По нашим параллельными подсчетами, "УКРОП" взял проходной барьер в Киевский горсовет. И я лично тоже превысил планку в 5%. Но пока не показывают этого, потому что из Администрации президента дана жесткая команда разными способами занизить результат "УКРОПа" - чтобы показать, что мы в Киеве не проходим. Но это неправда и не соответствует действительности», – заявил он.

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Как сообщал УНИАН, согласно экзит-поллу, в Днепропетровске лидирует "УКРОП".