Администрация президента дала указание занизить результат "УКРОПа" в Киеве – Корбан
22:21, 25 октября 2015Политика
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«Украинское объединение патриотов - УКРОП» преодолело проходной барьер на выборах в киевский городской совет, а ее лидер Геннадий Корбан на выборах мэра столицы набрал больше 5 процентов. Однако по указанию из Администрации президента эти цифры занижуюють.
Корбан / Фото УНИАН
Об этом заявил Геннадий Корбан в эфире телемарафона «Радио Свобода» и «Еспресо.TV».
«По нашим параллельными подсчетами, "УКРОП" взял проходной барьер в Киевский горсовет. И я лично тоже превысил планку в 5%. Но пока не показывают этого, потому что из Администрации президента дана жесткая команда разными способами занизить результат "УКРОПа" - чтобы показать, что мы в Киеве не проходим. Но это неправда и не соответствует действительности», – заявил он.
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Как сообщал УНИАН, согласно экзит-поллу, в Днепропетровске лидирует "УКРОП".
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