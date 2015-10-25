В Тернопольской области на двух участках результаты выборов не примут во внимание - КИУ

Как сообщили УНИАН в областной организации Комитета избирателей Украины, в частности, не будет иметь юридической силы волеизъявление жителей поселка Микулинцы Тернопольского района по выбору кандидатов в поселковый совет.

Аналогичная ситуация - на участке №42 в Тернополе по выборам кандидатов в городской совет.

«Поскольку в фамилиях кандидатов допущены ошибки, эти бюллетени будут признаны недействительными. В Микулинцах люди еще продолжают голосовать и верят, что там просто не будут учитывать данные сугубо по тому кандидату, в отношении которого была ошибка. Но на самом деле это не так. Бюллетени там недействительны полностью. И этот вопрос к УИК. Ведь все данные нужно было проверять при штамповании, а не за час до открытия участка», - сказали в КИУ.

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Представители «Народного контроля» сообщили о другом инциденте, произошедшем в селе Старый Город Подгаецкого района.

«На один участок вместо 1295 привезли 1140 бюллетеней, а на другой - вообще только 150 из необходимых 645. Им оперативно довезли бюллетени, но участковая комиссия постановила не принимать дополнительные бюллетени. Соответственно, более 75% людей там так и не смогут проголосовать, чтобы выбрать кандидата в райсовет», - отмечают в "Народном контроле".

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Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области на одном из участков сорваны выборы кандидатов в областной совет. Оказалось, что на участок в селе Лазаревка Монастырского района, где должны были проголосовать 298 избирателей, ошибочно привезли бюллетени другого округа.

Также признают недействительными выборы старост Козловский общине, где проходят выборы по новой системе, поскольку выборы старост, согласно закону, должны проводиться после выборов депутатов.