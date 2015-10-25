Луценко собирает Совет коалиции из-за срыва выборов в Мариуполе

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко призвал глав фракций парламентской коалиции собраться 26 октября.

Об сообщили в пресс-службе "Солидарности". Читайте такжеВ Котовске и Затоке на Одесчине выборы могут признать недействительными "Юрий Луценко призывает лидеров фракций коалиции собраться в понедельник, 26 октября, на Совет коалиции для законодательной проработки механизма проведения местных выборов в Мариуполе до конца текущего года", - говорится в сообщении. Напомним, сегодня в Мариуполе официально отменили местные выборы.

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