Луценко собирает Совет коалиции из-за срыва выборов в Мариуполе
15:04, 25 октября 2015Политика
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Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко призвал глав фракций парламентской коалиции собраться 26 октября.
Юрий Луценко созывает коалицию / УНИАН
Об сообщили в пресс-службе "Солидарности".
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"Юрий Луценко призывает лидеров фракций коалиции собраться в понедельник, 26 октября, на Совет коалиции для законодательной проработки механизма проведения местных выборов в Мариуполе до конца текущего года", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Мариуполе официально отменили местные выборы.
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