Порошенко призвал Раду и ЦИК отреагировать на ситуацию в Мариуполе, чтобы провести там выборы до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве.

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"Я жду политическую оценку политических сил (относительно выборов в Мариуполе), и обращаюсь к Верховной Раде и ЦИК - немедленно отреагировать на это. ВР (должна) на ближайшем заседании принять изменения к законодательству, которые позволят в ближайшее время выборы в Мариуполе все-таки провести. Подчеркиваю, что они необходимы, я уверен в том, что они должны быть проведены в этом году", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент заявил, что считает ситуацию с осложнениями с проведением выборов в Мариуполе категорически неприемлемой и поручил правоохранительным органам тщательно расследовать причины возникновения этой ситуации.

Напомним, избирательные участки в Мариуполе и Красноармейске сегодня не открылись.