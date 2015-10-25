Сегодня в Украине проходят выборы местных депутатов, мэров и глав сельсоветов

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Вместе с очередными местными выборами Центральная избирательная комиссия назначила также первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов в 159 объединенных территориальных общинах и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Для проведения и подготовки выборов ЦИК сформировала состав 640 территориальных избирательных комиссий - областных, районных, городских, районных в городе Киеве избирательных комиссий.

По данным ЦИК, сегодня изберут депутатов 10 тыс. 778 местных советов, из которых 9 тыс. 127 будут сельскими советами.

На финансирование местных выборов правительство выделило 1,2 млрд грн.

Об участии в очередных местных выборах заявили 132 политические партии.

Нынешние выборы и подготовка к ним осуществлялась на основе нового закона «О местных выборах», согласно статье 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны проходить "в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах". Предыдущие региональные выборы прошли в 2010 году.

Согласно закону, принятому 14 июля 2015 года, выборы не проходят на территории Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые Украина фактически не контролирует, а также в 91 населенном пункте Донецкой и в 31 - Луганской областей на подконтрольной территории Украины, близкой к линии соприкосновения; также не будут проводиться выборы в Донецкой и Луганской областных советов.

Выборы депутатов районных советов Киева состоятся 27 марта 2016 года.

От других государств за выборами в Украине будут наблюдать 134 официальных наблюдателя, в ЦИК также зарегистрировались 1420 представителей иностранных организаций.