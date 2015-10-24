На Днепропетровщине все бюллетени могут признать недействительными

Все бюллетени для голосования на местных выборах в Днепропетровске и области напечатаны с ошибкой.

Об этом сообщила Елизавета Буртовая, член Днепропетровской городской территориальной избирательной комиссии.

"Выборы на Днепропетровщине сорваны. На всех бюллетенях место для подписи членами комиссии смещено непосредственно на тело бюллетеня. Это грубое нарушение. Такие бюллетени автоматически признаются недействительными. А учитывая, что речь идет абсолютно обо всех экземплярах, напечатанных для голосования, мы можем говорить о срыве выборов", – сказала Буртовая.

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Она также отметила, что представители Центральной избирательной комиссии, курирующие выборы в Днепропетровской области, были осведомлены об этой ошибке, однако не сообщили о ней в соответствующие инстанции своевременно.