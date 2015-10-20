На Закарпатье ошибка в напечатанных бюллетенях обойдется в миллион гривень убытков
15:24, 20 октября 2015Политика
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Перепечатка испорченных бюллетеней для Закарпатья обойдется государству почти в 1 миллион гривень.
Перепечатка испорченных бюллетеней для Закарпатья будет стоить почти 1 миллион гривен / УНИАН
Именно такую цифру в комментарии Mukachevo.net назвали в местной ячейке Комитета избирателей Украины.
Речь идет о почти миллионе испорченных бюллетеней (958 981). Стоимость печати одного из них, пояснили в КИУ, составляет около 1 гривни.
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Эти средства будут выделены из спецфонда в рамках финансирования очередных местных выборов из государственного бюджета.
Как ранее сообщал УНИАН, все напечатанные Центральной избирательной комиссией бюллетени для Закарпатской области являются недействительными, а это около 900 тыс.
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