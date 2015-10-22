МВД расследует факт незаконной замены членов городской избирательной комиссии в Днепропетровске

Как сообщает пресс-служба МВД, действия злоумышленников квалифицированы как подделка документов.

"В МВД обратились представители политических партий "Новая Политика" и "Женщины за Будущее" с заявлением о совершении преступления против избирательных прав граждан, а именно – представление в ЦИК неустановленными пока лицами поддельных документов по замене членов Днепропетровской городской избирательной комиссии от имени этих политических сил", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленники, подделав подписи и печати политических партий, подали заявления в городскую избирательную комиссию города Днепропетровска о замене представителей без ведома соответствующих политических сил.

Так, ЦИК на основании этих поддельных заявлений 21 октября на своем заседании приняла решение о замене членов Днепропетровской городской избирательной комиссии на лица, которые не имеют никакого отношения к данным политическим силам.

По данному факту Главным следственным управлением МВД начато уголовное производство по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.