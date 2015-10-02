Днепропетровский горизбирком готовится фальсифицировать итоги выборов – нардеп

Народный депутат Украины, член политсовета «Украинского объединения патриотов - УКРОП» Андрей Денисенко заявил, что Днепропетровская городская избирательная комиссия готовится фальсифицировать выборы в горсовет и уже направила в ЦИК документы с измененным числом избирателей и границами округов. Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Дніпропетровська міська територіальна виборча комісія відзначилася черговим скандалом і злочином. Внаслідок підробки д... Posted by Андрій Денисенко on Friday, 2 October 2015

«Сделали все тупо и нагло – наплевав на решение самой комиссии, которая определила другие границы округов. 17 сентября члены комиссии голосовали за одно, а с 22 сентября на сайте ЦИК и самой ТИК висит совсем другое. Попросту говоря, руководство комиссии отправило в ЦИК и выложило на сайт ТИК документ, за который комиссия не голосовала. Очевидно, что это является фальсификацией избирательных документов, служебной подделкой и злоупотреблением властью и служебным положением со стороны должностных лиц ТИК», – заявил он.

Член политсовета «УКРОПа» подчеркивает, что эти действия не случайны, а являются частью плана по масштабной фальсификации результатов выборов в Днепропетровске. В настоящее время по итогам соответствующего заявления в правоохранительные органы Кировским райотделом милиции Днепропетровска начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка).

«Как по мне, квалификация недостаточно полная и для преступников слишком мягкая. Но доказательств более чем достаточно, виновные ответят, перекроенные границы округов восстановят, а задуманные фальсификаторами следующие преступления уже не будут такими легкими и не будут оставаться безнаказанными», – добавил Денисенко.