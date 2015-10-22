Порошенко подчеркивает необходимость полного обновления судебной власти в стране

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, находящимся с рабочим визитом в Украине.

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“Моя позиция абсолютно четкая: те, кто совершал преступления при предыдущей власти, должны понести ответственность, те, кто подпадает под действие закона о люстрации, должен выполнить требования законодательства. Относительно суда и обновления судейской власти - это вопрос другой, и я решительно настаиваю на том, что страна требует быстрого и эффективного обновления судейской власти”, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно судей Конституционного суда, подпадающих под люстрацию.

Порошенко напомнил, что уже разработан проект изменений в Конституцию в части судебной реформы.

“Сейчас, на этой неделе проходит заседание Венецианской комиссии, которая должна дать заключение свое на соответствие предложенной конституционной реформы требованиям, критериям Совета Европы... Я очень надеюсь, что это заключение будет положительным”, - сказал Порошенко.

По его словам, после заключений Венецианской комиссии и всенародного обсуждения этот проект будет внесен в парламент.

“Составной частью этой реформы должно быть обновление судейского корпуса”,- подчеркнул глава государства.