Кабмин вводит должность министра по делам участников АТО – Яценюк

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"На рассмотрение правительства и парламентской коалиции выношу решение. В соответствии с законом о Кабинете министров, у премьера есть конституционные полномочия на внесение в парламент двух министров без создания министерств. То есть - введение политических должностей министров, которые будут иметь право выполнять организационные, политические и административные функции", - сказал Яценюк.

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Он отметил, что после празднования Дня защитника Отечества, в ходе встреч с представителями Нацгвардии, МВД, Минобороны поднимались вопросы медицинской, психологической реабилитации участников АТО, о реальной защите тех, кто защищает и защищал страну.

По словам премьера, этот министр будет координировать работу ключевых силовых и социальных ведомств в части обеспечения льгот и гарантий, предусмотренных защитникам Украины.

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"И я публично обращаюсь к парламентской коалиции, к министру обороны, к министру МВД, к неправительственным организациям и членам Кабинета с просьбой – дайте мне предложения по назначению министра по делам АТО, который будет осуществлять координацию работы по медицинской, психологической и социальной реабилитации для 131 тыс. участников АТО, которые получили такой статус. Это политическая должность – без создания министерства. И такой министр получит полномочия координировать деятельность Миноборны, МВД, Минздрава, Минрегиона, Минсоцполитики с целью, чтобы все льготы, определенные законодательством, получили все участники АТО", - подчеркнул Яценюк.

Он также обратил внимание, что внесет кандидатуру на должность министра как только получит предложения - на первом же пленарном заседании парламента. "На первом пленарном заседании Верховной Рады, после того, как получу предложения, я внесу в парламент ходатайство о назначении министра по делам АТО", - сказал глава правительства.