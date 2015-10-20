Рассмотрение апелляции на продление ареста подозреваемому в убийстве Бузины Полищуку снова перенесено

Об этом УНИАН сообщил адвокат Полищука Андрей Федур.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

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По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.