Рассмотрение апелляции на продление ареста подозреваемому в убийстве Бузины Полищуку снова перенесено
18:21, 20 октября 2015Политика
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Апелляционный суд Киева из-за недоставки подозреваемого в убийстве Олеся Бузины Дениса Полищука был вынужден перенести на завтра на 16:15 рассмотрение апелляционной жалобы на продление ему ареста.
Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Полищуку завтра / УНИАН
Об этом УНИАН сообщил адвокат Полищука Андрей Федур.
Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.
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По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.
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