Порошенко подчеркивает роль Верховной Рады в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на 13-м заседании Национального совета реформ.

«Наше Коалиционное соглашение базируется на Соглашении об ассоциации. Львиная доля шагов и реформ записана, сформирована в Коалиционном соглашении», – сказал президент.

Он обратился к представителям парламентских фракций с предложением проанализировать парламентской коалицией состояние выполнения соглашения и включить в первоочередное рассмотрение те законодательные решения, которые еще осталось сделать.

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Глава государства предложил все законодательные инициативы, которые планируются к рассмотрению в Верховной Раде, направлять на предварительную экспертизу в Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

Президент отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС содержит конкретные графики выполнения.

«Мы договорились о том, что мы максимально ускоряем ратификацию и имплементацию этого Соглашения», – отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призывает правительство и Верховную Раду ускорить выполнение Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. Глава государства напомнил, что к 9 ноября МИД Украины должен предоставить европейцам всю информацию о выполнении этого Плана, и призвал правительство и парламент скоординировать действия для обеспечения реализации взятых Украиной на себя обязательств.