Омельченко расскажет, чего ждать от внеочередных выборов мэра

14 мая в 15:30 в информационном агентстве РБК (улица Грушевского, 10) состоится пресс-конференция Александра Омельченко, экс-мэра Киева, кандидата на должность столичного городского головы, Лидера Блока своего имени. На тему: «Что ожидать киевлянам от внеочередных выборов на пост городского главы».

"На кресло мєра Киева претендует почти сотня кондидатов. У каждого из них есть своя программа. Безусловно, каждая программа хороша по-своему. Метро на Теремки и Троещину, решение проблемы пробок в столице, забота о малообеспеченных, новые школы и поликлиники – к сожалению, абсолютное большинство кандидатов не способно справиться с этой непосильной ношей", - утверждают в блоке Александра Омельченко. "Чтобы был эффект от этих обещаний, их нужно объединить", и Омельченко обещает выполнить эти программы как мэр с 10-летним стажем и колоссальным опытом в управлении мегаполисом. "При нем созданы десятки и сотни сооружений, без которых уже невозможно представить Киев. Это Михайловский Золотоверхий Собор, Мариинский парк, Бессарабский квартал".

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