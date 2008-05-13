Яценюк просит коалицию срочно собраться на совещание

15:58, 13 мая 2008
Политика
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Спикер внесет все согласованные вопросы

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК призывает коалицию срочно провести заседание совета коалиции и прийти к согласованному решению относительно работы парламента, которое так и не было предложено руководителями фракций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в эти минуты при участии А.ЯЦЕНЮКА проходит заседание Согласительного совета при участии руководителей фракций, представленных в парламенте.

По решению руководителей парламент продолжит свою работу завтра. Работа начнется в 10.00 заседанием Согласительного совета руководителей фракций.

А.ЯЦЕНЮК подчеркивает, что «готов внести в повестку дня и поставить на голосование все вопросы, согласованные политическими силами».

 

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