Яценюк просит коалицию срочно собраться на совещание

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК призывает коалицию срочно провести заседание совета коалиции и прийти к согласованному решению относительно работы парламента, которое так и не было предложено руководителями фракций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в эти минуты при участии А.ЯЦЕНЮКА проходит заседание Согласительного совета при участии руководителей фракций, представленных в парламенте.

По решению руководителей парламент продолжит свою работу завтра. Работа начнется в 10.00 заседанием Согласительного совета руководителей фракций.

А.ЯЦЕНЮК подчеркивает, что «готов внести в повестку дня и поставить на голосование все вопросы, согласованные политическими силами».