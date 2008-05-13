Тимошенко угрожает губернаторам увольнением

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что правительство не будет переводить на кого-то другого ответственность за состояние экономики в Украине, но будет направлять представления на увольнение тех председателей областных госадминистраций, которые работают неудовлетворительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что завтра на заседании правительства будут рассмотрены результаты деятельности губернаторов и определен перечень тех областей, где сейчас самая плохая экономическая ситуация.

По словам главы правительства, согласно действующему законодательству, именно председатели ОГА ответственны за ценовую политику в регионах.

«Когда сегодня губернаторы выполняют поручение практически раздувать инфляцию, делать так, чтобы цены росли, то такого мы допускать не будем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что завтра правительство заслушает губернаторов, и если будут основания, то она будет подавать представления на их увольнение Президенту.

«Могу заверить, что я ни в коем случае сегодня не буду перекладывать на кого-либо ответственность за что-либо, что происходит в правительстве, включая инфляцию», - сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что хочет, чтобы губернаторы, правительство, Нацбанк и Президент совместно сосредоточились на выполнении антиинфляционных мер.