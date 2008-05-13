Регионалы требуют от БЮТ дать Ющенко слово

Партия регионов требует от БЮТ прекратить блокирование трибуны Верховной Рады и дать президенту Виктору Ющенко выступить с обращением к депутатам.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила "регионалка" Анна Герман.

"Мы требуем прекратить блокирование трибуны, прекратить игры вокруг Фонда госимущества. Мы требуем прекратить делить Фонд госимущества и немедленно внести в парламент поправки к Госбюджету с комплексом антиинфляционных мер", - сказала она.

Также, по словам Герман, Партия регионов требует, чтобы БЮТ дал президенту выступить и "парламент продолжил работать".

Вместе с тем на вопрос, что сделает Партия регионов в случае, если БЮТ не выполнит их требования, она ответила:

"Мы не будем биться с коалицией, но знаете, когда я сегодня зашла в зал, увидела их всех возле трибуны, я поняла, что именно сегодня конец коалиции".