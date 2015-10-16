Путин хочет создать пограничные войска СНГ
Из-за усиления столкновений с террористическими группами на севереАфганистана президент России Владимир Путин решил, что нужно создать совместные пограничные силы стран СНГ.
Как сообщает Radio Free Europe Radio Liberty, об этом он сказал сегодня во время встречи с президентами Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в казахском селе Бурабай, цитирует издание ZN.UA.
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"Террористы разных направлений становятся все более влиятельными и они не скрывают свои намерения дальнейшей экспансии. Среди их целей – прорваться в Центральную Азию. И очень важно быть готовыми дать совмесный ответ в такой ситуации", - сказал Путин.
Он напомнил, что неспокойный Афганистан имеет общие границы с Таджикистаном и Узбекистаном, которые первыми могут пострадать. Недавно в столице Афганистана произошел мощный взрыв. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".