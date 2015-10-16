Путин хочет создать пограничные войска СНГ

Как сообщает Radio Free Europe Radio Liberty, об этом он сказал сегодня во время встречи с президентами Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в казахском селе Бурабай, цитирует издание ZN.UA.

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"Террористы разных направлений становятся все более влиятельными и они не скрывают свои намерения дальнейшей экспансии. Среди их целей – прорваться в Центральную Азию. И очень важно быть готовыми дать совмесный ответ в такой ситуации", - сказал Путин.

Он напомнил, что неспокойный Афганистан имеет общие границы с Таджикистаном и Узбекистаном, которые первыми могут пострадать. Недавно в столице Афганистана произошел мощный взрыв. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".