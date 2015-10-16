Путин: есть прогресс в координации действий в Сирии с ближневосточными странами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Действуя (в Сирии) с воздуха и моря по заранее согласованным с сирийцами целям, наши военнослужащие добились внушительных результатов. Уничтожены десятки пунктов управления и складов с боеприпасами, сотни террористов и большое количество боевой техники. При этом мы неизменно выступаем за формирование максимально широкой коалиции по противодействию экстремистам и террористам", - сказал Путин.

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По его словам, РФ предпринимает усилия по налаживанию практической совместной работы с основными региональными и международными партнерами.

"В качестве первого шага призываем все заинтересованные стороны подключиться к работе информационного центра в Багдаде. Определенный прогресс в этом плане, плане координации действий и усилий по борьбе с терроризмом в этом регионе, происходит. Удалось установить деловые контакты с ближневосточными государствами. Мы находимся в переговорном процессе с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Египтом, Иорданией, Израилем и другими странами, предпринимаем попытки наладить взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и Турцией", - заявил Путин.

При это он отметил актуальность сотрудничества в противодействии международному терроризму и в рамках СНГ.

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По словам российского лидера, необходимо обеспечить эффективную деятельность Антитеррористического центра СНГ, продолжать координировать работу спецслужб, осуществлять постоянный обмен информацией. Особенно важно внимательно следить за положением дел у внешних границ содружества.

"Здесь не могу не согласиться с президентом Узбекистана, который с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в Афганистане. Ситуация там действительно близка к критической. Террористы разных мастей набирают все больше влияния и не скрывают планов по дальнейшей экспансии. Одна из их целей – прорваться в центрально-азиатский регион. Нам важно быть готовыми согласованно реагировать на такой сценарий", - сказал Путин.