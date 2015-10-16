Наливайченко решил объяснить, почему ушел из СБУ

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявляет, что оставил должность руководителя спецслужбы из-за отсутствия реального расследования причин пожара на нефтебазе «БРСМ» под Киевом и оффшорных схем деятельности владельцев группы "БРСМ-Нафта".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время презентации в Киеве “Антикоррупционного движения Валентина Наливайченко», отвечая на вопросы журналистов.

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“Мы не просто разоблачили, что все офшоры и все деньги, которые были украдены у этой и других нефтебаз, сгорели, деньги, которые были украдены у жителей Киевской области, сгорели. После этого совершили экоцид российские компании, в том числе вместе с сообщниками своими в правоохранительной системе Украины, на самых высоких, кстати, должностях в Генеральной прокуратуре», - заявил Наливайченко.

По его словам, «все задокументировано, никакого расследования, это было для меня рубиконом, почему я ушел из власти».

«Но это точно потому, почему я пошел вместе с коллегами, партнерами в антикоррупционное движение”, - добавил Наливайченко. При этом он заявил, что “на самом деле все, что сейчас в государстве построено, и Генеральная прокуратура защищает бизнес-группы, защищает заработок коррупционеров во власти, действует против людей”.

По его словам, учитывая такой ход событий, общины должны вставать и требовать увольнения коррумпированных прокуроров, предусмотрев избрание местных прокуроров и избрание местных судей.

Наливайченко отметил, что Генеральная прокуратура в таком состоянии, в каком она находится в настоящее время, не действует и действовать не будет. При этом он подчеркнул, что “сейчас благодаря саботажу на уровне власти не назначен ключевой антикоррупционный прокурор и поэтому не действует Антикоррупционное бюро”.

В контексте сказанного он призвал власть незамедлительно избрать и назначить антикоррупционного прокурора.

Презентуя созданное и возглавленное им “Антикоррупционное движение Валентина Наливайченко», экс-глава СБУ отметил, что в него вошли волонтеры-координаторы и отдельные народные депутаты, в частности активисты Анна Коваленко, Сергей Носенко, народный депутат Егор Фирсов, сестра украинской летчицы Надежды Савченко Вера Савченко и другие.

“Организация антикоррупционного движения сегодня объединяет по всей стране много активистов, всех, кто не приемлет коррупцию. Мы не идем на выборы, но мы точно идем и продолжаем борьбу с коррупцией”, - сказал Наливайченко.

При этом он анонсировал, что его Антикоррупционное движение со следующего понедельника обнародует ряд антикоррупционных расследований.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области продолжался с 8 по 17 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

12 июня тогдашний председатель СБУ Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел масштабный пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора.

15 июня Наливайченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Перед допросом он заявил, что деятельность нефтебазы на Киевщине, где произошел пожар, «крышевал» экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко.

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По словам Наливайченко, СБУ передала Генпрокуратуре все свои материалы о причастности Даниленко к экоциду в Киевской области.

18 июня Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко уволила Наливайченко с должности председателя СБУ.

19 июня генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что Генпрокуратура закрыла производство об экоциде в отношении Даниленко. По словам Шокина, установлено, что Даниленко не является соучредителем компании «БРСМ-Нафта».