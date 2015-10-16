Порошенко вопреки конкурсу объявил руководителем Одесской таможни Марушевскую - СМИ

Об этом он сказал, открывая новый Центр административных услуг в Одессе, сообщает твиттер президента.

По его словам, Марушевская возглавит таможню уже с понедельника.

В Одессу возвращается грузопоток. Одесская таможня получит нового руководителя - Юлию Марушевську.Поздравляю! #Одесса#Реформыpic.twitter.com/tOSUoiRSmU — Петр Порошенко (@poroshenko) October 16, 2015

Как заявил в интервью "Экономической правде" руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров, из более 70 кандидатов сейчас отобрано девять (среди них – и Марушевская). На этой неделе должен был состояться очередной этап конкурса.

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После конкурса, по словам Насирова, он должен подать кандидатуру победителя на утверждение Минфина. В пятницу на сайте ДФС появилась информация о завершении конкурса и представлении кандидатуры победителя в Минфин и правительство.

Кандидатуру активистки Майдана Марушевской поддерживал одесский губернатор Михеил Саакашвили. В то же время Насиров относился к ней скептически.