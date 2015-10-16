У Евросоюза нет замечаний к качеству законопроектов для безвизового режима - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеркаль сказала на парламентских слушаниях в Верховной Раде Украины.

«Отчет, который готовится сейчас экспертами, и предыдущие отчеты, которые мы получили, они свидетельствуют о том, что Европейский Союз готов предоставить нам безвизовый режим. В то же время они очень внимательно следят за выполнением всех технических критериев», - сказала Зеркаль.

Она напомнила, что все законопроекты, находящиеся на рассмотрении в парламенте, разрабатывались совместно с европейскими экспертами.

«У них нет замечаний сейчас по сути этих законопроектов. Конечно, что касается техники, то здесь есть возможная плоскость для дискуссий, и я надеюсь, что все эти вопросы будут сняты во время работы рабочей группы», - заявила Зеркаль.

Также она обратила внимание, что среди экспертов из ЕС нет возражений относительно необходимости принятия этих законов. «Это касается как офиса возврата активов, так и вопроса первичной идентификации граждан, которую необходимо ввести для того, чтобы была возможность идентифицировать личность по ее удостоверению, и для того, чтобы не было вопросов относительно неконтролируемой миграции в Европейский Союз», - заявила Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, Зеркаль призывает Верховную Раду в начале ноября принять пакет законов, необходимых для выполнения Плана действий по визовой либерализации.

Еврокомиссия до 15 декабря планирует оценить выполнение Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.