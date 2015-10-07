МИД анонсировал подписание новых соглашений с Евроюстом и Европолом

Об этом сообщил директор Департамента Евросоюза Министерства иностранных дел (МИД) Всеволод Ченцов. Он сообщил о направлениях безвизового диалога с Евросоюзом, которые порой остаются без внимания. В частности, он обратил внимание на продвижение Украины в реформировании силовых структур.

Читайте такжеКлимкин рассказал, когда Украина может получить безвизовый режим с ЕС

"Мы уже на финишной прямой по заключению соглашения с Евроюстом. Это также очень важный элемент - сотрудничество правоохранительных органов, в том числе по линии Генпрокуратуры. Также в ближайшее время мы планируем заключить соглашение с Европолом. У нас есть стратегическое соглашение. Здесь речь идет о соглашении по так называемому «операционному» сотрудничеству. Это уже непосредственно сотрудничество в расследовании конкретных преступлений", - сказал Ченцов.

Он отметил, что в этой связи украинская власть в процессе подготовки Европейской комиссией отчета о выполнении второй фазы плана действий по визовой либерализации сможет предоставлять европейской стороне дополнительную информацию о состоянии дел в реформировании.

"И в процессе продвижения по другим вопросам - будь то введение нового вида паспорта гражданина в форме карточки, или совершенствование в сфере интегрированного управления границей, мы имеем возможность предоставлять постоянно в режиме онлайн, фактически, эту информацию на рассмотрение Европейской комиссии. И таким образом, этот отчет будет максимально адаптирован к реальным условиям", - сказал представитель МИДа.