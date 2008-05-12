Тимошенко предлагает Кличко компромисс

Блок Юлии Тимошенко намерен выдвинуть кандидатуру Виталия КЛИЧКО на должность секретаря Киевсовета после избрания Александра ТУРЧИНОВА Киевским городским председателем. Об этом заявила премьер-министр Украины, лидер избирательного списка БЮТ на выборах в Киевсовет Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи с избирателями Голосеевского района Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «если Виталий (КЛИЧКО) хочет набраться организационного опыта, было бы первым шагом очень хорошо, чтобы возле нового мэра, если им будет ТУРЧИНОВ, взять секретарем Киевсовета КЛИЧКО».

Лидер БЮТ убеждена, что такое объединение будет полезным для всех киевлян. «Таким образом, можно объединить ум и силу. У них обоих есть и ум, и сила, и нужно сделать так, чтобы команды объединить», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что не видит каких-либо противоречий между БЮТ и Блоком Кличко, «но они сегодня конкуренты на мэрских выборах».

Оценив все заслуги Виталия КЛИЧКО на боксерском ринге, Ю.ТИМОШЕНКО в то же время сказала: «Давайте КЛИЧКО оставим ТАЙСОНА, а ТУРЧИНОВУ – ЧЕРНОВЕЦКОГО».