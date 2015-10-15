В БПП не исключают возможности проведения новых парламентских выборов в 2016 году

Такое мнение высказал председатель фракции БПП Юрий Луценко во время интервью для телевидения и радио в Луцке, сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«Люди должны нанять себе депутата, чтобы чувствовать результат от общих реформ», - заявил Луценко и напомнил, что в результате децентрализации местные бюджеты получили на 30% больше. В частности, Луцк дополнительно получил 150 млн гривень. Именно на них удалось провести обустройство дворов и улиц.

«Однако общество должно контролировать эти средства и требовать, чтобы выбранные ими депутаты контролировали каждую копейку», - подчеркнул Луценко.

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«Я призываю вас критиковать депутатов. Это нужно. Но не нужно сегодня расшатывать страну», - добавляет депутат.

По словам Луценко, сегодня олигархи пытаются расшатать страну, ведь им не выгодна политика власти, в частности государственное финансирование партий.

«Партии получили бюджет, перевыполнять который они не имеют права. Это делает невозможным скупки голосов, безумное количество билбордов и пропаганды. Партиям не нужно идти к олигархам и просить деньги. Такого больше не будет. Это на 80% прекратит политическую коррупцию», - пояснил Луценко.

Однако он признал, что в новом 2016 в году возможны новые парламентские выборы. Политик также добавил, что их нельзя проводить ежегодно. К тому же, по словам народного депутата, сейчас в коалиции есть устойчивое большинство - 250 депутатов, которые принимают необходимые для государства законы.